Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Lohnende Radcom-Anlage?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Radcom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,06 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,416 Radcom-Aktien. Die gehaltenen Radcom-Anteile wären am 16.10.2026 911,39 USD wert, da der Schlussstand 10,08 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,86 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Radcom bezifferte sich zuletzt auf 168,71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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