NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Radcom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Radcom-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,273 Radcom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 10,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,11 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,89 Prozent.

Radcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at