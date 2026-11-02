Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Performance unter der Lupe
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Radcom-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,273 Radcom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 10,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,11 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,89 Prozent.
Radcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Radcom Ltd.
Analysen zu Radcom Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Radcom Ltd.
|9,05
|2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.