Radcom Aktie

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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Lukratives Radcom-Investment? 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Radcom von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Radcom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Radcom-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 638,162 Radcom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (10,24 USD), wäre das Investment nun 6 534,78 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,65 Prozent verringert.

Radcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 171,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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