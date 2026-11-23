Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Radcom-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Radcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Radcom-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,051 Radcom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (10,70 USD), wäre das Investment nun 54,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -45,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Radcom einen Börsenwert von 181,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at