Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Radcom-Investmentbeispiel
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23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Radcom von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurden Radcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Radcom-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,051 Radcom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (10,70 USD), wäre das Investment nun 54,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -45,96 Prozent.
Zuletzt verbuchte Radcom einen Börsenwert von 181,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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