Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Langfristige Investition
|
22.05.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: Hätte sich ein Investment in Radware vor 5 Jahren inzwischen rentiert?
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Radware-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Radware-Papier letztlich bei 28,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, befänden sich nun 350,877 Radware-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 28,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 091,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,91 Prozent gesteigert.
Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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