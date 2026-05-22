NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: Hätte sich ein Investment in Radware vor 5 Jahren inzwischen rentiert?

Bei einem frühen Radware-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Radware-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Radware-Papier letztlich bei 28,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, befänden sich nun 350,877 Radware-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 28,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 091,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,91 Prozent gesteigert.

Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at