NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Radware-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Radware-Anteile bei 11,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,554 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 29,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 251,41 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 151,41 Prozent erhöht.

Radware erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at