NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Radware-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radware-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Radware-Papier bei 20,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Radware-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,978 Radware-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 159,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,93 Prozent.

Zuletzt verbuchte Radware einen Börsenwert von 1,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at