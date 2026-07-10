Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Frühe Investition
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10.07.2026 10:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radware-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Radware-Papier bei 20,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Radware-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,978 Radware-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 159,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,93 Prozent.
Zuletzt verbuchte Radware einen Börsenwert von 1,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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