Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Anlage unter der Lupe
|
04.09.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 3 Jahren eingefahren
Das Radware-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Radware-Papier an diesem Tag 17,19 USD wert. Bei einem Radware-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 581,734 Radware-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 28,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 596,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,97 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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