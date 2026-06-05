Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Lohnender Radware-Einstieg?
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05.06.2026 10:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor einem Jahr abgeworfen
Radware-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Radware-Papiers betrug an diesem Tag 24,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, befänden sich nun 41,615 Radware-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2026 auf 29,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 211,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,18 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Radware eine Börsenbewertung in Höhe von 1,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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