Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Profitabler Radware-Einstieg?
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16.10.2026 10:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Radware-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,29 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Radware-Aktie investiert hat, hat nun 813,670 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 083,81 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 15.10.2026 auf 28,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 130,84 Prozent zugenommen.
Radware wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,21 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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