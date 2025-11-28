NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Radware-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Radware-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Radware-Papier an diesem Tag bei 20,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Radware-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 488,043 Radware-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (22,73 USD), wäre das Investment nun 11 093,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,93 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 969,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at