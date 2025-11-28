Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Lohnendes Radware-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Radware-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Radware-Papier an diesem Tag bei 20,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Radware-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 488,043 Radware-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (22,73 USD), wäre das Investment nun 11 093,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,93 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 969,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Radware Ltd.mehr Nachrichten
Analysen zu Radware Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Radware Ltd.
|19,60
|0,51%