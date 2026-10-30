Radware Aktie

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WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

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Lukrative Radware-Investition? 30.10.2026 10:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radware von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Radware-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Radware-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Radware-Aktie bei 14,93 USD. Bei einem Radware-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,979 Radware-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 454,12 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 29.10.2026 auf 36,64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 145,41 Prozent erhöht.

Radware markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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