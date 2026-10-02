NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Radware-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Radware-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,24 USD. Bei einem Radware-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,800 Radware-Aktien. Die gehaltenen Radware-Aktien wären am 01.10.2026 174,71 USD wert, da der Schlussstand 30,12 USD betrug. Damit wäre die Investition 74,71 Prozent mehr wert.

Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 1,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at