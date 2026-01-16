NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Radware-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Radware-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Radware-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 459,770 Radware-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 328,74 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 15.01.2026 auf 24,64 USD belief. Damit wäre die Investition 13,29 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Radware einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at