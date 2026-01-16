Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
16.01.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Radware-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Radware-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 459,770 Radware-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 328,74 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 15.01.2026 auf 24,64 USD belief. Damit wäre die Investition 13,29 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Radware einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
