Radware-Investition 05.12.2025 10:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radware von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Radware-Aktien verlieren können.

Das Radware-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25,41 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Radware-Aktie investiert hat, hat nun 3,935 Anteile im Depot. Die gehaltenen Radware-Papiere wären am 04.12.2025 93,07 USD wert, da der Schlussstand 23,65 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,93 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Radware zuletzt 1,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

