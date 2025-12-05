Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Investition
|
05.12.2025 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radware von vor 5 Jahren eingebracht
Das Radware-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25,41 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Radware-Aktie investiert hat, hat nun 3,935 Anteile im Depot. Die gehaltenen Radware-Papiere wären am 04.12.2025 93,07 USD wert, da der Schlussstand 23,65 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,93 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Radware zuletzt 1,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
