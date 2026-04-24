NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radware-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Radware-Aktie Anlegern gebracht.

Radware-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, befänden sich nun 33,613 Radware-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 25,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 861,51 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Radware belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at