NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radware-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Radware-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26,06 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 383,730 Radware-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 914,04 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 26.02.2026 auf 23,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10,86 Prozent verkleinert.

Radware erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 998,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at