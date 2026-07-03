Radware Aktie

Radware für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

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Radware-Performance 03.07.2026 10:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radware-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Radware-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Radware-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Radware-Anteile bei 30,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 327,976 Radware-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 9 737,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,69 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 2,62 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Radware bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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