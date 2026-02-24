NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rambus-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Rambus-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,043 Rambus-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (95,27 USD), wäre die Investition nun 21 820,89 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 21 820,89 USD, was einer positiven Performance von 118,21 Prozent entspricht.

Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at