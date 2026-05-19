Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Langfristige Performance
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Rambus-Papiers betrug an diesem Tag 59,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 168,152 Rambus-Anteilen. Die gehaltenen Rambus-Aktien wären am 18.05.2026 20 810,49 USD wert, da der Schlussstand 123,76 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 108,10 Prozent gleich.
Rambus wurde am Markt mit 13,71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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