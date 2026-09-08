NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rambus-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Rambus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,810 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 85,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,68 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,68 Prozent.

Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at