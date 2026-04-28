NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rambus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rambus-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Rambus-Aktie betrug an diesem Tag 19,62 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Rambus-Aktie investierten, hätten nun 509,684 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 72 023,45 USD, da sich der Wert eines Rambus-Anteils am 27.04.2026 auf 141,31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 620,23 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Rambus eine Marktkapitalisierung von 17,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at