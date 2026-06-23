Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Frühe Anlage
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rambus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Rambus-Papiers betrug an diesem Tag 23,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,328 Rambus-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 140,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 081,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 508,10 Prozent angezogen.
Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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