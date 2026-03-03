NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rambus-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Rambus-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,782 Rambus-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 472,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 372,88 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Rambus zuletzt 10,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at