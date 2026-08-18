Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Anlage
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Rambus-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,26 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Rambus-Aktie investiert hat, hat nun 4,299 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (100,61 USD), wäre die Investition nun 432,55 USD wert. Mit einer Performance von +332,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Rambus einen Börsenwert von 10,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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