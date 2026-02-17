Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Performance im Blick
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rambus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Rambus-Papier bei 62,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,883 Rambus-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 101,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 619,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,93 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Rambus belief sich jüngst auf 10,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)