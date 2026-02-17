Rambus Aktie

WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

Performance im Blick 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Rambus-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rambus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Rambus-Papier bei 62,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,883 Rambus-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 101,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 619,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,93 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Rambus belief sich jüngst auf 10,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

