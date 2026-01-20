NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rambus-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,92 USD. Bei einem Rambus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,615 Rambus-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 174,40 USD, da sich der Wert einer Rambus-Aktie am 16.01.2026 auf 107,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,40 Prozent vermehrt.

Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at