Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Langfristige Investition
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,92 USD. Bei einem Rambus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,615 Rambus-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 174,40 USD, da sich der Wert einer Rambus-Aktie am 16.01.2026 auf 107,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,40 Prozent vermehrt.
Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
18:02
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26