Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Investmentbeispiel
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,496 Rambus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 97,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 313,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +431,34 Prozent.
Insgesamt war Rambus zuletzt 10,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rambus Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Rambus Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rambus Inc.
|82,98
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.