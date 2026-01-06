NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Rambus-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,496 Rambus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 97,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 313,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +431,34 Prozent.

Insgesamt war Rambus zuletzt 10,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at