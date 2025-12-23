NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rambus-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Rambus-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,97 USD wert. Bei einem Rambus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,853 Rambus-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 176,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 76,51 Prozent vermehrt.

Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at