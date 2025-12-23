Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Anlage im Blick
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rambus von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Rambus-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,97 USD wert. Bei einem Rambus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,853 Rambus-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 176,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 76,51 Prozent vermehrt.
Rambus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
