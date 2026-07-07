NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rambus-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie gebracht.

Am 07.07.2025 wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,568 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 113,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,54 USD wert. Mit einer Performance von +77,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Rambus wurde am Markt mit 12,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at