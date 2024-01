NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Rambus-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Rambus-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rambus-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,727 Rambus-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 390,89 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 29.12.2023 auf 68,25 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 390,89 USD, was einer positiven Performance von 290,89 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Rambus eine Marktkapitalisierung von 7,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at