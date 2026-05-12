Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Lukratives Rambus-Investment?
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rambus-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 12.05.2025 wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,481 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (134,51 USD), wäre die Investition nun 2 485,86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 148,59 Prozent.
Rambus war somit zuletzt am Markt 13,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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