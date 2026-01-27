NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Rambus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,652 Rambus-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rambus-Aktien wären am 26.01.2026 2 700,80 USD wert, da der Schlussstand 114,19 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 170,08 Prozent vermehrt.

Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at