Rambus Aktie

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WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Langfristige Anlage 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Rambus-Papier statt. Zum Handelsende stand die Rambus-Aktie an diesem Tag bei 52,30 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 191,205 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 95,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 334,61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Rambus bezifferte sich zuletzt auf 11,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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