Rambus Aktie

Rambus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Rentabler Rambus-Einstieg? 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Rambus-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Rambus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rambus-Anteile an diesem Tag 54,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 183,453 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 17 020,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,21 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 10,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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