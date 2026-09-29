Rambus Aktie

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WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Rentable Rambus-Anlage? 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Rambus eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Rambus-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Rambus-Anteile an diesem Tag 103,99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,962 Rambus-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rambus-Aktie auf 102,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,80 Prozent verkleinert.

Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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