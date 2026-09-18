NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Razvitie industry-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 044,605 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Razvitie industry-Aktien wären am 17.09.2026 1 838,50 EUR wert, da der Schlussstand 1,76 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 838,50 EUR entspricht einer Performance von +83,85 Prozent.

Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at