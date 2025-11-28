NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Razvitie industry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
28.11.2025 10:03:43
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Razvitie industry-Aktie via Börse BUL ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,38 BGN wert. Bei einer 10 000-BGN-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 201,681 Razvitie industry-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 865,55 BGN, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 27.11.2025 auf 3,30 BGN belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,66 Prozent.
Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 32,94 Mio. BGN wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
