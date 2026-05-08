NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Razvitie industry-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,92 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,247 Razvitie industry-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.05.2026 60,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,76 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,73 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Razvitie industry jüngst 17,57 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at