NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Razvitie industry-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 15.05.2023 wurden Razvitie industry-Anteile via Börse BUL gehandelt. Diesen Tag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 2,46 EUR. Bei einem Razvitie industry-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 406,504 Razvitie industry-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 715,45 EUR, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 14.05.2026 auf 1,76 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,46 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Razvitie industry betrug jüngst 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at