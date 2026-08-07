Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Profitabler Razvitie industry-Einstieg?
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07.08.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier via Börse BUL gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 403,226 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 709,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,76 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 29,03 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Razvitie industry betrug jüngst 17,57 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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