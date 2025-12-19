NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse BUL Handel mit Razvitie industry-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Razvitie industry-Papier an diesem Tag bei 3,00 BGN. Bei einem Investment von 10 000 BGN in die Razvitie industry-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 333,333 Razvitie industry-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 666,67 BGN, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 18.12.2025 auf 3,50 BGN belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 34,54 Mio. BGN.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at