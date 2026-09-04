NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Razvitie industry-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4 065,041 Razvitie industry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Razvitie industry-Papiers auf 1,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 154,47 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 28,46 Prozent vermindert.

Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at