Razvitie industry Aktie

Razvitie industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

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Lukratives Razvitie industry-Investment? 17.04.2026 10:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse BUL Handel mit der Razvitie industry-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,650 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 1,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,54 EUR wert. Mit einer Performance von -28,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 17,97 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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