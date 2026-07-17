NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Razvitie industry eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit Razvitie industry-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,34 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 427,350 Razvitie industry-Papiere. Die gehaltenen Razvitie industry-Papiere wären am 16.07.2026 752,14 EUR wert, da der Schlussstand 1,76 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 24,79 Prozent gesunken.

Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,36 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at