NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Razvitie industry gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Razvitie industry-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse BUL gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 2,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Razvitie industry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 427,350 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (1,84 EUR), wäre das Investment nun 786,32 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 21,37 Prozent.

Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 19,16 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at