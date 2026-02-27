NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Razvitie industry-Papier bei 2,36 EUR. Bei einem Razvitie industry-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 237,288 Razvitie industry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 288,14 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Papiers am 26.02.2026 auf 1,72 EUR belief. Damit wäre die Investition 27,12 Prozent weniger wert.

Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,17 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at