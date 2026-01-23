NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Razvitie industry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Razvitie industry-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse BUL Handel mit Razvitie industry-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,650 Razvitie industry-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,92 EUR, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 22.01.2026 auf 1,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,08 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry bezifferte sich zuletzt auf 17,97 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at