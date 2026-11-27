Vor Jahren Razvitie industry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Razvitie industry-Anteile an der Börse BUL gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 065,041 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 1,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 560,98 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,39 Prozent verringert.

Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 19,36 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at