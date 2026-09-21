NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier letztlich bei 6,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,291 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (7,05 USD), wäre die Investition nun 107,80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,80 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Red Robin Gourmet Burgers betrug jüngst 133,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at